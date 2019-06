publié le 10/06/2019 à 22:27

La traque continue en Bretagne, pour retrouver le chauffard qui a tué un enfant de 10 ans et en a fauché un autre de 7 ans hier à Lorient. Ce chauffard a été identifié : il s'agit d'un homme âgé de 20 ans qui roulait sans permis.



C'est en voulant échapper à un contrôle de police qu'il a percuté les deux enfants dans un quartier populaire, sous le choc. Des centaines de personnes, souvent en famille, sont venues toute la journée déposer des fleurs, des bougies et des peluches au pied du garage où s'est produit le drame. Sur la porte défoncée par le choc, il y a maintenant des photos des petites victimes et une lettre de papier rose qui commence par ces mots : "en ces moments où chacun se demande pourquoi, en ces moments où on ne comprend pas".

"On est tous anéantis, c'est des petits qu'on a vu grandir, qu'on voit tous les matins, qui vont à l'école avec nos enfants. C'est horrible", témoigne une mère de famille. "Le choc est très violent, c'était des enfants du quartier. Entre petits et grands, ils se connaissent tous", ajoute une autre femme.

Laurence appelle le chauffard à se livrer aux autorités. "Ayez le courage de vous livrer, livrez-vous. Pensez à la vie que vous avez enlevez, pensez à la souffrance des parents", demande-t-elle au suspect connu des services de police, qui roulait au volant de la voiture de sa mère.

À écouter également dans ce journal

Accident à New York - Un hélicoptère s'est écrasé sur une tour de Manhattan, au sommet d'un immeuble situé dans le centre de New York, selon les pompiers de la ville. Une personne est morte.



Sables-d'Olonne - Emmanuel Macron se rendra sur place jeudi, pour rendre hommage aux trois sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en pleine tempête. Dans la matinée plus de 15.000 personnes se sont recueillies aux Sables d'Olonnes. D'autres cérémonies étaient organisées, comme à La Ciotat au bord de la Méditerranée ou au Cap Ferret sur le bassin d'Arcachon.





Notre-Dame - Une messe sera célébrée samedi 15 juin. La première depuis l'incendie il y a deux mois. Les participants devront porter un casque.