publié le 17/02/2019 à 18:43

En Bretagne, une petite fille de 10 ans a eu beaucoup de chance. Vendredi 15 février au soir, à Pinvénan, dans les Côtes d'Armor, elle est tombée dans un puits profond de 15 mètres. C'est son papa qui est parvenu à la sauver. En voulant récupérer Minou, son chat réfugié sur une planche pourrie protégeant un puits, Lilou a fait une première chute de 15 mètres dans l'eau froide.



Indemne, elle a tenté de remonter le long de la paroi. "Je creusais des trous pour m'accrocher. Je suis montée tout en haut mais ça glissait trop du coup je suis retombée", raconte la petite fille au micro RTL de Nicolas Bauby. "Après je n'ai pas arrêté de crier", ajoute la petite miraculée.

Ses camarades ont entendu les cris de la fillette et prévenu son père qui, aidé par un voisin, est descendu dans le puits à l'aide d'une corde pour lui maintenir la tête hors de l'eau. "Il s'attachait au puits au milieu comme spider-man", raconte la fillette admirative de son papa. Les pompiers sont ensuite arrivés pour leur venir en aide.

La jeune fille était en hypothermie

Après deux plongeons de 15 mètres, la jeune fille était en hypothermie."Elle n'a que des égratignures et des griffures de chats", rassure sa mère au sujet de Lilou, qui est en bonne santé.

À écouter également dans ce journal :

"Gilets jaunes" - "Des hordes de sauvages", voilà comment Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a qualifié aujourd'hui les manifestants qui ont attaqué samedi 16 février un équipage de police à Lyon.



Fait-divers - Près de 1.800 habitants évacués à Paris à cause d'une bombe. Le trafic des trains, RER et Thalys a été interrompu et le périphérique fermé. Les plus grandes précautions avaient été prises ce dimanche matin pour mener à bien le déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte sur un chantier.



Football - À 21h, ce soir, l'AS Saint-Étienne reçoit le Paris Saint-Germain. Au sortir d'un match référence à Old Trafford en Ligue des champions, le PSG veut garder le fil de sa saison. Un match à suivre évidemment sur RTL dans Soir de Ligue 1 à partir de 20h.