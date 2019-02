publié le 17/02/2019 à 03:25

Les images témoignent de la violence de la situation. À Lyon, en marge de l'acte 14 des "gilets jaunes", un fourgon de police a été la cible de plusieurs manifestants samedi 16 février. À l'intérieur ? Deux membres de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), selon les informations de LCI.



Alors qu'ils se trouvaient bloqués dans un embouteillage, ces derniers ont été pris à partie et ont filmé la scène, finalement diffusée par le syndicat Alternative Police sur Twitter. "On est pris à partie et on reçoit des pavés", lance l'un des policiers pour alerter les renforts. Face aux jets de projectiles de plus en plus nombreux, les policiers déclenchent rapidement leur sirène afin de se frayer un passage parmi les voitures présentes sur la voie rapide.

Si certains "gilets jaunes" tentent de les ralentir en montant notamment sur le capot du fourgon, les CRS s'extirpent finalement de la situation grâce à l'arrivée, à pied, de renforts. "J'ai trop eu peur", lance finalement la conductrice, le souffle court.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi à ces images, dénonçant une "violence insupportable". "Demain, ils seront dans leur commissariat pour enregistrer la plainte d'une femme agressée ou sur le terrain pour porter secours à un commerçant braqué. Leur quotidien : nous protéger. Notre devoir : ne rien laisser passer", a-t-il écrit sur Twitter.

Si plus d'un millier de manifestants s'étaient rassemblés dès le début de l'après-midi dans le centre de Lyon, une mobilisation globalement similaire à celles des semaines précédentes, des "gilets jaunes" ont également bloqué pendant près de deux heures le trafic sur l'autoroute A7 à la sortie sud de Lyon, dans le sens nord-sud, provoquant des difficultés de circulation en ce weekend de chassé-croisé sur les routes.