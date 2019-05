publié le 16/02/2019 à 15:55

Employés, commerçants et habitants ont dû évacué le quartier, pour une bonne partie de la journée de dimanche 17 février, dans les quartiers de la porte de la Chapelle et de Saint-Denis. L'explosion programmée d'un obus a vu la désertion complète de tous les alentours, ordre donné par la préfecture de police de Paris.



Cette bombe date de la Seconde Guerre mondiale. Vieille de 75 ans, elle a été découverte le 4 février dernier sur un chantier. Michel Delpuech, le préfet de police, a rapporté, lors d'une conférence de presse organisée jeudi 14 février, que la neutralisation de l'engin n'a pas été possible et qu'il devra donc être explosé par les démineurs, explique Le Parisien.

La bombe sera enfouie dans un puits de 7 mètres de profondeur afin d'y exploser en toute sécurité. Si tout se passe bien, la vie du quartier pourra reprendre cours en début d'après-midi.

La circulation ferroviaire sera fortement perturbée

Le quartier a commencé à être complètement évacué à 8h30 du matin dans un périmètre de 300 mètres : il ne reste aucun habitant. Aucun transport en commun non plus. De même, la gare du Nord et la station Porte de la Chapelle vont rester à l'arrêt.



Selon les prévisions de la SNCF, le trafic est interrompu de 9 heures à 15 heures sur les lignes Transilien H, K, RER B et RER D, ainsi que sur les lignes TER Hauts-de-France desservant la capitale.



Pour les grandes lignes, un TGV Nord sur deux, un Eurostar sur deux et huit Thalys sur neuf sont modifiés ou supprimés.



S'agissant de la circulation automobile, dès 07 heures et jusqu'à 15 heures, l'autoroute A1 est fermée de la Porte de Paris à la Porte de la Chapelle ainsi que le boulevard périphérique de la porte de Clignancourt à la porte d'Aubervilliers.

Des lieux d'accueil sont prévus

Les mairies parisiennes et de Saint-Denis se sont préparées à cet événement : des lieux d'accueil, gymnases, Maisons de quartier sont été ouverts pour accueillir la population. Des maraudes sont également prévus pour aiguillier les personnes les plus fragiles, les SDF et les migrants.



La dernière évacuation de cette ampleur à Paris date de 2015 : 8.000 personnes avaient été évacuées à Noisy-le-Sec pour permettre la neutralisation de trois bombes de la Seconde guerre mondiale. Au total, 2.000 engins explosifs ont été largués sur toute l'Île-de-France pendant la "Der des der".