publié le 17/01/2019 à 15:01

Les recherches de Julen, un enfant de deux ans tombé dans un puits le dimanche 13 janvier, continuent de tenir toute l'Espagne en haleine. Des cheveux du petit garçon ont été identifiés par les autorités dans ce puits de 25 centimètres de diamètre et environ 100 mètres de profondeur.



"On a trouvé un peu de cheveux et les tests d'ADN réalisés par la Garde civile, certifient qu'ils appartiennent à l'enfant", a expliqué sur la Cadena SER le préfet d'Andalousie, Alfonso Rodriguez Gomez.



Ces cheveux sont la première preuve irréfutable du fait que Julen se trouve à l'intérieur de ce puits de Totalàn, une commune andalouse situé à 15 kilomètres de Malaga. Jusqu'ici, le seul indice était un sachet de friandises retrouvé dans le puits.

Les autorités n'ont pour l'heure aucune preuve que l'enfant est vivant. "Il y a un espoir de vie mais il diminue à chaque minute qui passe", avait souligné Miguel Angel Escaño, le maire de Totalan, le mardi 15 janvier.



"On dirait que ça dure depuis des mois"

Les parents de l'enfant se sentent "morts, mais avec l'espoir d'avoir un ange qui nous aide à le sortir vivant", a déclaré à la presse son père, José. "On dirait que ça dure depuis des mois", a-t-il dit, très ému. Selon le journal espagnol El Pais, le couple a déjà vécu une tragédie familiale en 2017, leur autre fils, Oliver, alors âgé de trois ans, ayant été foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il marchait sur la plage.



Une équipe de psychologues assiste les parents, qui "sont brisés", déclarait ce lundi 14 janvier, Elena Trigo, porte-parole des services d'urgence d'Andalousie, sur la radio publique RNE.



L'opération est inédite en Espagne par sa difficulté, selon les autorités. Les secours ont déjà tenté d'introduire des caméras dans le puits à la recherche de signes de vie de Julen, sans succès. Un amas de pierres et de terre, entraîné par l'enfant dans sa chute, à environ 70 mètres de profondeur, empêche les secours de parvenir à Julen, qui serait coincé dessous.



Pour retrouver l'enfant, les autorités ont décidé de creuser deux tunnels, l'un parallèle au puits et un autre en direction oblique à travers la montagne pour tenter d'atteindre l'endroit où Julen pourrait se trouver. "Nous travaillons avec une topographie (...) très complexe", a déclaré Angel Vidal, sans donner d'estimation sur la durée des travaux pour ne pas "donner de faux espoirs".



Des cas similaires dans le passé

Pour sortir Julen de son puits, une soixantaine d'entreprises ont proposé leurs services aux autorités, et un conseil dirigé par des ingénieurs est chargé de déterminer quelles technologies sont les plus utiles, a précisé Jesus Esteban, chef de la Garde civile dans la province de Malaga.



Parmi les entreprises participant déjà aux recherches se trouve Stockholm Precision Tools AB, une compagnie suédoise qui avait contribué en 2010 au sauvetage de 33 mineurs chiliens au bout de 69 jours sous terre.



Cette course contre la montre n'est pas sans rappeler non plus le sauvetage d'enfants en Thaïlande, en juillet dernier. Le monde était resté suspendu au sort de douze enfants et de leur entraîneur de football, qui avaient finalement tous été sauvés au bout de neuf jours, après une immense opération de sauvetage internationale.