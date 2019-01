publié le 27/01/2019 à 18:51

Un numéro vert a été mis en place pour les personnels, les résidents et surtout pour les familles des patients de l'EHPAD de Pontarlier qui sont ce dimanche soir dans une grande inquiétude. Une enquête préliminaire a été ouverte après des suspicions d'euthanasie dans l'établissement.



L'agence régionale de santé, prévenue par la famille d'un défunt au printemps 2018, avait immédiatement pris l'affaire au sérieux. Une inspection administrative au sein de l'établissement a eu lieu début décembre. "C'est la surprise qui l'emporte. Jusqu'à preuve du contraire rien n'est certain. Il faut surtout laisser se dérouler les enquêtes. C'est pesant" explique Patrick Genre le maire de Pontarlier au micro RTL de Dmitri Rahmelow.

Le parquet a décidé à son tour d'ouvrir une enquête pour éclaircir deux éléments : l'utilisation de certaines molécules et une surmortalité des résidents. Un médecin a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Un numéro vert a été mis en place, le 08 05 09 01 25. Quatre appels ont été reçus samedi soir.

À écouter également dans ce journal

Hommage - C'est un grand journaliste français qui est mort ce dimanche à Paris. Henry Chapier, avait 85 ans. Critique de cinéma, ce dandy à la chevelure blanche était un personnage attachant du petit écran, dans les années 80-90.



Manifestations - Les "foulards rouges" étaient environ 10.000 ce dimanche après-midi dans les rues de Paris. Malgré la pluie, ils ont défilé de la Place de la Nation à la Bastille pour défendre la démocratie et les institutions et dénoncer les blocages et les violences de certains "gilets jaunes".



"Gilets jaunes" - Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement, a été sérieusement blessé samedi, lors de l'acte 11 de la mobilisation. Une blessure à un œil dont la ou les causes restent à préciser. Le militant était l'invité de Philippe Robuchon.



Handball - L'équipe de France termine 3ème du Mondial après sa victoire sur l'Allemagne 26-25. Les Français rentrent au pays avec une médaille de bronze.