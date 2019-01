et William Vuillez

publié le 27/01/2019 à 18:42

Jérôme Rodrigues a-t-il été touché par un lanceur de balles de défense, comme il l’affirme ? Samedi 26 janvier, cette figure des "gilets jaunes" a en tout cas été grièvement blessé à l’œil place de la Bastille à Paris, alors qu'il participait à une manifestation. Dimanche 27 janvier, il s'est confié au micro de RTL.



Se disant "très fatigué et très en colère", Jérôme Rodrigues a indiqué que son œil avait dû être "recousu", son globe oculaire ayant été "fendu". Comment ? cela reste la question au cœur d'une enquête confiée à l'IGPN, la police des polices. Jérôme Rodrigues, lui, en est certain : "J'ai subi deux attaques, la première avec une grenade à mes pieds, et trois secondes après un impact de balles" d'un LBD (lanceur de balles de défense).

"Ils (les policiers de l'IGPN ndlr) viennent de confirmer qu'il y avait bien eu un lancé de grenade et un tir de LBD", a déclaré Jérôme Rodrigues au sortir de son audition."Une grenade, ça déchiquette, ça met en lambeaux. Je n'ai aucun lambeau sur l’œil mais simplement un impact. Cela ne peut pas être une grenade", a-t-il insisté.

"Quelqu'un a pu ramasser la balle"

"Quelqu'un a pu ramasser la balle qui m'a touché. Elle part en scellé pour pouvoir être analysée". Le militant a également confirmé qu'il ne faisait que filmer avec son smartphone. "Je reculais pour laisser place à la police, pour ne pas les gêner" a-t-il ajouté. "J'appelle au calme, je suis un pacifiste. J'ai toujours porté ce message, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont énervés par ce qui m'est arrivé. On pourra m'arracher un bras ou un jambe, je continuerai le combat", a-t-il ajouté.



Interviewé sur LCI, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nunez, a affirmé dimanche qu'il n'y avait "aucun élément" permettant d'affirmer que Jérôme Rodrigues,avait été touché par un tir de lanceur de balles de défense (LBD). Il a en revanche confirmé l'utilisation d'une grenade de désencerclement au même moment, s'appuyant sur le rapport d'un policier ayant lancé ce projectile. Revenant sur l'utilisation des LBD par les forces de l'ordre samedi à Paris, Laurent Nunez a souligné que 32 tirs avaient été réalisés samedi, "uniquement dans les endroits où il y a eu des violences". "Les 32 tirs ont été filmés, y compris les 18 qui ont eu lieu sur la place de la Bastille", a-t-il poursuivi.