Après les "gilets jaunes", un peu plus de 10.000 "foulards rouges" défilent à Paris

publié le 27/01/2019 à 17:44

"Défendre la démocratie et les institutions". Voilà le mot d'ordre de ces "foulards rouges" qui dénoncent les violences qui ont émaillé la crise des "gilets jaunes". Dimanche à Paris, ils étaient près de 10.500 à défiler sous la pluie, de la place de la Nation à la Bastille. Un chiffre conforme à l'espoir des organisateurs de cette "Marche républicaine des libertés".



Alors que la tête du cortège scandait "Oui à la démocratie, non à la révolution !" sous une banderole "Stop aux violences", les manifestants, dont des sympathisants de La République en marche (LREM), arboraient quelques drapeaux français et européens. Selon Laurent Soulié, l'initiateur de la marche, les manifestants ont répondu à un "appel à la majorité silencieuse qui reste terrée chez elle depuis dix semaines".

Mi-décembre, cet ingénieur toulousain avait lancé l'idée de cette marche sur sa page Facebook avant d'être rejoint par le collectif des "foulards rouges", né fin novembre pour protester contre les blocages des "gilets jaunes".

Ce collectif a pu se joindre au défilé à condition qu'il ne se soit pas une manifestation de soutien au président Macron mais, plus largement, à la République. Si Laurent Soulié est un sympathisant assumé de La République en marche (LREM), le parti présidentiel et la majorité ont tenu à se mettre à l'écart de cette initiative, malgré la présence d'une quinzaine de députés - dont Olivia Grégoire et Jean-Michel Fauvergue- et de six sénateurs à la manifestation.