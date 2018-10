publié le 18/10/2018 à 18:46

Les fast-food McDonald's et KFC sont dans le viseur d'une organisation non gouvernementale, qui les accuse de ne pas trier leurs déchets. L'association Zero Waste France a décidé de porter plainte contre deux établissements situés place de la République, à Paris.



Elle a examiné les poubelles des restaurants et le constat est accablant. Papier, carton, paille, emballage plastique, boisson, reste de frites ou d'hamburgers : on trouve de tout dans ces poubelles.

Pourtant, la loi est claire. Les poubelles de tri dans les salles où le client débarrasse lui-même son plateau sont obligatoires. Un décret de 2016 l'impose. Et ces deux établissements parisiens sont loin d'être des cas à part.

Seuls 5% des restaurants McDonald's installés en France ont déployé le tri sélectif en salle. KFC aucun. Et cela alors que la restauration rapide génère chaque année en France 183.000 tonnes de déchets d'emballages.

À écouter également dans ce journal

Éducation nationale - L'alcool est désormais interdit sur le campus de CentraleSupelec. La décision a été prise après la mort de Hugo la semaine dernière.



Politique - Jean-Luc Mélenchon a de nouveau dénoncé une "manœuvre politique" à l'issue de cinq heures d'audition concernant les deux enquêtes préliminaires qui visent son mouvement.



Justice - Tariq Ramadan sera à nouveau entendu par les juges d'instruction lundi 22 octobre, selon une information RTL.