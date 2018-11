publié le 08/11/2018 à 19:24

Les recherches ont repris aujourd'hui, trois jours après l'effondrement d'immeubles vétustes, et le bilan s'est alourdi à sept morts et un disparu. Les fouilles avaient été interrompues le temps de détruire deux autres bâtiments qui présentaient un risque. La polémique, elle, ne retombe pas. À Marseille, le logement indigne concerne plus de 40.000 foyers.



Et bien sûr, le maire de la ville Jean-Claude Gaudin est montré du doigt. Il était urgent qu'il s'exprime, et c'est ce qu'il a fait ce jeudi 8 novembre. "Depuis 2005, la seule ville de Marseille a engagé près de 200 millions d'euros, dont 110 au seul titre de l'Anru (Agence nationale de rénovation urbaine), 35 dans l'éradication de l'habitat indigne, et 28 du logement locataire social", a-t-il détaillé en conférence de presse.

Des propos qui n'ont pas apaisé la colère des habitants de la ville qui appellent à une marche blanche à Marseille vendredi. Par ailleurs, le quotidien La Marseillaise lance le hashtag #Balancetontaudis pour dénoncer les logements insalubres.

