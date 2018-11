publié le 08/11/2018 à 08:13

Trois jours après l'effondrement de plusieurs immeubles et alors que les recherches ont été suspendues le temps de faire tomber deux autres bâtiments fragilisés, les habitants du quartier de Noailles se sont réunis dans la soirée pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics. Ils réclament des comptes au maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. "Cet immeuble, le 63, ça fait 15 ans qu'on avait attiré l'attention des pouvoirs publics sur six marchands de sommeil. Il y en a qu'un qui est allé en prison. Il a pris six mois et est ressorti et a recommencé son business", s'indigne un homme au micro RTL d'Hugo Amelin.



Selon lui, à Marseille, les politiques "ferment les yeux sur les marchands de sommeil". Les logements insalubres sont "un immense fléau". C'est ce qu'a dit mercredi 7 novembre sur RTL le ministre du logement Julien Denormandie qui précise qu'il ne s'agit pas que d'un problème marseillais. "C'est un problème qui ne concerne pas que Marseille, c'est un problème qui concerne d'autres villes de notre territoire et j'ai 14 sites prioritaires identifiés. Le plan de lutte contre le logement insalubre, c'est trois milliards d'euros sur les dix prochaines années", a assuré le ministre.

À écouter également dans ce journal :

Église - La Conférence des évêques de France annonce la création d'une commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels dans l'Église. Une commission qui pourrait ressembler à celle mise en place en Allemagne.

Politique - L'État français ne célébrera pas le maréchal Pétain. C'est la mise au point de l'Élysée après la polémique de mercredi. Seuls cinq maréchaux qui sont aux Invalides seront honorés samedi 10 novembre. Une manière de clore le débat après ces propos du président.



International - Le Pakistan indique ce jeudi 8 novembre au matin qu'Asia Bibi a bien été libérée, mais qu'elle est toujours dans le pays. Accusée de blasphème pour avoir bu de l'eau dans un puits supposé réservé aux musulmans, la jeune femme condamnée à mort dans un premier temps a finalement été acquittée.



Football - L'Olympique de Lyon rate une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Lyonnais ont fait match nul hier soir 2 partout face à Hoffenheim.