publié le 08/11/2018 à 13:22

Des mots, des coups dans la cour de l'école ou du collège ou encore des comportements inappropriés sur les réseaux sociaux. Le harcèlement scolaire prend des formes variées, pour y répondre, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des conseils à destination des élèves témoins de violences sur leurs camarades.



Tout d'abord, le site rappelle qu'aucun élève ne doit subir de violences et aucun cas il ne faut rester silencieux face à ces situations. L'élève peut en parler avec un adulte de l'école, la maîtresse ou le maître par exemple, mais pas seulement il peut s'adresser aussi au reste de l'équipe pédagogique, à "l'animateur avec qui tu fais peut-être des activités le midi ou après la classe".

Si un enfant est témoin de violences, il peut en parler avec ses parents, ou "une personne de sa famille, de son entourage : ils pourront contacter l’école ou le référent harcèlement de l’académie", souligne le ministère, qui conseille aussi d'en parler avec ses amis.

Raconter ce qu'il s'est passé, l'écrire, le dessiner

Le site conseille de raconter, d'écrire ou de dessiner ce qui s’est passé avec les détails. "Tu peux noter la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, ce que la victime a ressenti et comment elle a réagi", indique-t-on.

Comment faire face au harcèlement scolaire ? Crédit : Ministère de l'Éducation nationale

Un numéro vert

Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un numéro vert "Non au harcèlement", le 3020, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h, hors jours fériés. Il y a également un numéro spécifique si le harcèlement a lieu sur internet : le 0800 200 000, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Le service est gratuit, anonyme et confidentiel.



Le site du ministère explique aussi quel comportement adopter pour les parents dont l'enfant est victime de harcèlement et que faire si l'on est un professionnel avec le protocole à suivre.

Ne pas réagir par la violence

Enfin, le site préconise de ne pas réagir par la violence. "Ne tentez pas de résoudre le problème vous-même (ni avec des amis) par la violence".