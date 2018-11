publié le 08/11/2018 à 10:55

Il n'est plus de doute possible, les Français sont bel et bien en colère... S'il n'en était pas sûr, Emmanuel Macron a tiré ces enseignements de son "itinérance mémorielle" dans le nord-est de la France à l'occasion du centenaire de la Second Guerre mondiale. Les quatre premiers jours de périple du chef de l'État l'ont confronté très concrètement à cette colère.



Le Président multiplie les échanges, souvent très animés pour ne pas dire plus. "Votre politique, elle est en train de nous détruire, lui dit un habitant mardi 6 novembre à Verdun. On subit vos réformes injustes." Emmanuel Macron écoute les critiques pendant plus de 40 minutes. "Vous ne sentez pas le malaise en France qui monte ?", lui demande un autre homme présent. "Je sens le malaise", concède-t-il.

Carburant, retraites, pouvoir d'achat... Tout y passe. Mercredi 7 novembre, rebelote devant la préfecture des Ardennnes. À peine descendu de sa voiture, le voilà pris dans un tourbillon de critiques. "Les carburants, les petites retraites et tout... Mais vous êtes un escroc Monsieur Macron ! Vous ne ferez pas 5 ans dans notre mandat. Attendez le 17 (novembre, journée de contestation sociale, ndlr) vous allez voir", s'agace un habitant.

À la sortie du conseil des ministres, une retraitée en colère l'attend. "Pourquoi vous nous massacrez ? Pourquoi nous, à peine 2.000 euros avec mon mari, on nous baisse encore les retraites ?", lui demande-t-elle. "Je ne massacre personne", répond Emmanuel Macron. Celui-ci tient sa promesse d'écouter et de ne pas se défiler, estime un proche. Le chef de l'État, lui, sait qu'il n'en a pas fini avec la colère des Français.