"Corriger son erreur". Laurent Wauquiez a interpellé le gouvernement, ce jeudi 8 novembre, sur la hausse des prix du carburant. Le président des Républicains a demandé donc à l'exécutif de rectifier le tire.



Deux jours plus tôt, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il souhaitait l'extension de la défiscalisation de l'aide au transport mise en place par les Hauts-de-France. "C'est une mesure qui n'est évidemment pas à la hauteur de l'enjeu", a critiqué Laurent Wauquiez sur France Inter. D'après lui, des "petites subventions" vont être mises en place "pour corriger les hausses de taxes massives (...), on est en pleine absurdie".

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a proposé de faire un geste pour accompagner le gouvernement. "Dans ma région, je suis prêt à baisser les taxes sur l'essence".

Et d'ajouter : "J'en suis parfaitement conscient, les taxes qui dépendent de la région sont très symboliques. Mais je suis prêt à les baisser. À condition que le président de la République, lui de son côté, s'engage à arrêter les hausses de taxes qu'il a décidées. Qu'ainsi tout le monde fasse un effort et que ça permette d'arrêter cette folie dans laquelle on est où on habille avec des oripeaux écologistes un discours qui consiste juste à remplir les caisses de l'État au détriment du pouvoir d'achat des Français".



Après la proposition d'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France a estimé que "ce n'est pas aux régions de faire des subventions pour compenser des hausses de taxes du gouvernement. Je ne me lancerai pas dans le concours Lépine de la subvention la plus intelligente".