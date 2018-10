publié le 23/10/2018 à 18:53

Grosse frayeur pour deux surfeurs ciblés par des chasseurs, dimanche 21 octobre dans le Finistère. Alors qu'ils descendaient un chemin pour se rendre sur la plage de la presqu'île de Crozon, les deux hommes entendent un coup de feu. Ils se jettent aussitôt à terre alors que les plombs tombent à 50 cm d'eux. La société de chasse assure que les deux chasseurs visaient un faisan qui s'envolait. Une version qui ne convainc pas les surfeurs.



"Les chasseurs étaient en hauteur par rapport à nous, ils avaient le soleil dans les yeux dans l'axe dans lequel ils tiraient. Les deux têtes qui gambadaient ressemblaient fortement à des petits lapins ou à des faisans. Pour moi, ils ont tiré sur quelque chose qui bougeait. La confusion était facile", confie Frédéric au micro de RTL, pour qui cette situation "n'est pas rassurante du tout".

À écouter également dans ce journal :

- Ascoval : le groupe Vallourec, spécialiste des tubes sans soudure, a annoncé lundi qu'il "ne lui est pas possible" de répondre positivement à la demande de soutien de la société Altifort, candidate à la reprise de l'aciérie Ascoval à Saint-Saulve (Nord) en redressement judiciaire.

- Fessenheim : les deux réacteurs de la centrale nucléaire devront cesser de fonctionner au plus tard en 2020 et 2022 respectivement, a précisé lundi l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).



- Affaire Georges Tron : l'ex-secrétaire d'État, accusé de viols par deux anciennes employées de sa mairie de Draveil (Essonne) s'est une nouvelle fois dit "totalement innocent" mardi au premier jour de son procès devant les assises de Seine-Saint-Denis. Il comparaît au côté de son ex-adjointe à la Culture, Brigitte Gruel, âgée de 61 ans comme lui. Jugés pour agressions sexuelles et viols en réunion, ils risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.