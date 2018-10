Bretagne : des chasseurs confondent des surfeurs avec des faisans

publié le 23/10/2018 à 04:32

Ils ont eu la peur de leur vie. Dans le Finistère, deux surfeurs affirment avoir été pris pour cible par des chasseurs, rapporte France Bleu Breizh Izel. Les tireurs affirment les avoir confondus avec un faisan. Aucun des surfeurs n'a été blessé.



Les faits se sont déroulés dimanche 21octobre sur la presqu'île de Crozon. Les deux surfeurs se dirigeaient vers la plage de Lostmarc'h, lorsqu'ils entendent un coup de feu et se jettent à terre. "On a eu le même réflexe en même temps, et on a entendu des plombs tomber à 50 cm de nous", raconte à France Bleu Breizh Ize Frédéric Habasque, l'un des surfeurs.

En se relevant, ils aperçoivent deux chasseurs à quelques mètres d'eux. "Ils nous regardaient l'air ahuri. Je suis complètement sorti de mes gonds, et j'ai commencé à les incendier de bêtises, ça a duré deux à cinq minutes non-stop", se souvient-il. Les tireurs rebroussent alors chemin, sans donner la moindre explication.

Les deux surfeurs décident de contacter la gendarmerie pour les alerter de la situation. Ils ne comptent toutefois pas porter plainte. "Est-ce que c'est bien la chasse, pas bien la chasse, ce n'est pas le sujet ! Par contre, est-ce que c'est normal de devoir faire attention à ne pas se faire tirer dessus quand on se promène dans les chemins ?", s'insurge Frédéric Habasque.



La société de chasse de Crozon nie les faits. Elle affirme que les tireurs visaient un faisan, qui venait de s'envoler. Cette nouvelle affaire relance les débats entre les chasseurs et les promeneurs. En Haute-Savoie, un cycliste a mortellement touché jeudi 11 octobre par le tir d'un fusil de chasse.