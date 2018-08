publié le 20/08/2018 à 19:46

L'enquête sur le dieselgate continue et les juges français accusent la justice allemande de ne pas vouloir coopérer. Ils ont, et c'est assez rare, écrit une lettre adressée aux parties civiles pour acter leur impuissance.



"Nous avons déjà effectué trois demandes officielles de documents au procureur du tribunal de Braunschweig, demandes qui n'ont pas abouti", expliquent les trois juges du pôle santé publique de Paris dans une lettre datée du 27 juillet. Le parquet allemand "considère que la communication d'éléments de leur enquête aux juges français risquerait de perturber gravement l'avancée de leurs investigations", écrivent les magistrats.

Saisis depuis plus de deux ans d'une enquête pour "tromperie aggravée", les juges français avaient placé Volkswagen sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre mis en examen et simple témoin, en mai 2017.

À écouter également dans ce journal :

Fait divers : à Aubervilliers, c'est le deuxième incendie grave en moins d'un mois. Cette fois, 7 personnes dont 5 enfants ont été grièvement blessées. Les riverains dénoncent la vétusté des lieux et selon la maire de la ville, ce sont 40% des logements de la commune qui seraient aujourd'hui insalubres.



Justice : Booba et Kaaris à nouveau face à face mais cette fois dans le box des accusés, les deux rappeurs réclamaient aujourd'hui leur remise en liberté. Ils seront fixés jeudi 23 août.





International : en Espagne, la piste terroriste est retenue après l'attaque d'un commissariat ce matin près de Barcelone. Il était presque six heures, lorsqu'un homme armé d'un couteau a fait irruption dans le bâtiment, il a immédiatement été abattu par une policière.



International : le pape François hausse le ton après un nouveau scandale de pédophilie aux États-Unis. Dans une lettre en forme de mea-culpa et publiée en 7 langues, il appelle l'ensemble des catholiques à se mobiliser.