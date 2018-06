publié le 19/06/2018 à 09:25

Rupert Stadler, le patron d'Audi et l'un des plus hauts dirigeants du groupe Volkswagen, a été mis en détention provisoire lundi 18 juin, sur des soupçons de fraude et de destruction de documents, par la justice allemande. Son domicile avait déjà été perquisitionné il y a quelques jours.



C'est le dernier acte en date de ce scandale qui a éclaté aux États-Unis d'abord, il y a trois ans, lorsqu'on a découvert que les voitures du groupe Volkswagen avaient été délibérément truquées, à l'aide d'un logiciel qui dissimulait les émissions polluantes des moteurs, de façon à satisfaire aux contrôles techniques anti-pollution. L'affaire s'est ensuite étendue à d'autres pays et à d'autres constructeurs, jetant le soupçon sur tous les moteurs diesel.

La justice allemande craint que Rupert Stadler ne détruise les preuves du caractère délibéré du truquage, et celles de l'implication des plus hauts dirigeants du constructeur numéro un mondial de l'automobile dans l'affaire. Il a été remplacé lundi à son poste.

À ce jour, l’affaire aura coûté quelque 20 milliards d'euros à Volkswagen, sous la forme d'amendes et de rappels des véhicules concernés (il y en avait 11 millions). Mais ce n'est pas fini. Il y a deux jours, une nouvelle amende d'un milliard a été infligée en Allemagne. Et d'autres procès sont en cours. Selon certaines estimations, le "dieselgate" pourrait coûter, à terme, 80 milliards au constructeur.

L'action VW a repris la moitié de sa valeur

De quoi mettre à mal ce fleuron de l'industrie allemande, avec ses marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Porsche ? C'est paradoxal et inattendu, mais pas du tout. Le groupe s'est rarement aussi bien porté, malgré la ponction considérable qu'a exercée l'affaire du truquage des moteurs.



L'action avait été divisée par plus de deux au moment où la fraude a été découverte. Et voilà qu'elle a repris plus de 50%. Les ventes ont progressé de plus de 4% l'année dernière, alors qu'on croyait que la confiance dans la marque serait durablement atteinte. Même au États-Unis, où le scandale a éclaté, VW a fait plus de 5% de croissance.



L’entreprise va investir près 20 milliards d’euros dans les véhicules électriques et près de 15 milliards dans la technologie du sans conducteur. Volkswagen, la marque-clé, a doublé sa profitabilité l’année dernière, et compte poursuivre cette année.