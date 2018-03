Diesel : les taxes vont grimper en 2018

publié le 29/09/2017 à 06:59

Sale temps pour le diesel ! Lundi 25 septembre, le gouvernement Philippe a annoncé que le gazole allait augmenter en 2018. Les taxes vont faire mal au portefeuille alors qu'elle représentent déjà 70 centimes par litre. Il faut désormais s'attendre à une hausse de l'ordre de 10%, soit 7,6 centimes d'augmentation à la pompe dès janvier 2018. Avec cette hausse, il faudra rouler de plus en plus pour amortir l'achat d'un véhicule diesel, qui est en moyenne 15 % plus cher. Cette augmentation représente une volonté du gouvernement qui souhaite aligner les prix du diesel et de l'essence d'ici à quatre ans. Le diesel est le premier carburant en France avec 80 % des achats. Cette augmentation est aussi due à la hausse de la taxe carbone, qui a augmenté de l'ordre de 3 à 4 centimes. Les récentes hausses des taxes ont plutôt été indolores, en raison du faible coût du baril de pétrole. Mais, depuis quelques semaines, son court remonte.





Concrètement combien représentent ces représentations par plein ? Si vous roulez au diesel et que vous mettez 50 litres dans votre réservoir, cela vous coûtera environ 4 euros de plus par plein, ce qui est loin d'être négligeable. En plus de cela, il faut 2 euros pour un plein d'essence. Ces augmentations sont loin d'êtres terminées, car selon les calculs des pétroliers, les taxes sur le diesel pourraient augmenter de 31 centimes par litre d'ici à 2022, et 15 centimes pour l'essence. Au final, le gouvernement prévoit d'augmenter chaque année un peu plus la fiscalité sur le gazole pour le rendre moins attractif. Autrement dit, les prix de ces carburants devraient être équivalents d'ici la fin du quinquennat.

Les professionnels tirent déjà la sonnette d'alarme. Le Conseil National des Professionnels de l'Automobile (CNPA), qui représente pas moins de 6.000 stations indépendantes en France, c'est à dire la moitié, met en garde contre un phénomène qui prend de l'ampleur. Selon eux les prix sont désormais plus intéressants en Allemagne et en Espagne. Autrement dit, les frontaliers font de plus plus en plus faire le plein de l'autre coté de la frontière. Et cela peut jouer sur de très gros volume, car pour les entreprises de transports, cela peut représenter des milliers d'euros d'économies à la clé. Selon le CNPA certaines stations ont déjà perdues 10 à 15 % de leur activité, risquant de mettre un peu plus en péril les stations. Finalement, on risque d'assister au même phénomène que pour les cigarettes.