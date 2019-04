publié le 02/04/2019 à 13:13

C'est l'histoire d'une petite miraculée. Le 18 mars dernier, une adolescente de 12 ans habitant à Toulouse, a sauté du cinquième étage de l'appartement familial après avoir dérobé 400 euros à ses parents pour acheter des jeux sur internet.



Le rêve de Manuela est celui de devenir une star, grâce à un jeu en ligne qu'elle achète neuf euros avec l'autorisation de ses parents. Mais quelques jours plus tard, son père se retrouve dans l'impossibilité de retirer de l'argent. Il s'aperçoit alors que son compte en banque a été débité de 400 euros utilisés pour acheter des jeux sur le net.

La jeune fille est sermonnée par son père et le lendemain, elle saute dans le vide. Rongée par la culpabilité, elle laisse quelques mots dans une lettre : "Pardon, je ne gaspillerai plus l'argent. Maman je t'aime, je vous aime".

Aujourd'hui, Manuela souffre de nombreuses fractures aux jambes et au bassin mais sa colonne vertébrale n'a pas été touchée. Elle a retrouvé le sourire après avoir embrassé ses parents, un couple d'origine très modeste qui estime que leur fille a été piégée par l'attrait du jeu.



Manuela a devant elle une longue rééducation et plus que jamais le désir d'aider sa famille et ses deux jeunes frères autistes, pour qui elle avait demandé son soutien au président de la République dans une lettre envoyée en début d'année.

