publié le 01/04/2019 à 15:34

C'est son camarade de chambre qui a fait la macabre découverte. Dimanche 31 mars aux alentours de 21h45, un étudiant en classe préparatoire a été retrouvé pendu dans la chambre d'internat qu'il partageait avec un autre élève, révèle Le Parisien.



Le drame a eu lieu dans le prestigieux lycée Janson de Sailly, situé dans le XVIe arrondissement de la capitale. La jeune victime, originaire de Taïwan , étudiait les mathématiques et la physique dans cet établissement. Celui qui préparait une école d'ingénieur dans ce lycée était un "élève brillant et assez discret", a souligné le rectorat.

Aussitôt prévenu, le proviseur adjoint du lycée a appelé les secours, qui, une fois arrivés sur place, n'ont rien pu faire pour réanimer l'étudiant. Le médecin du Samu a signé le certificat de décès "avec obstacle médico-légal", expliquent nos confrères. Le jeune homme, qui s'est pendu à son lit, n'a laissé aucune lettre pouvant expliquer son geste.

Une cellule d'accueil et de suivi mise en place

Pour faire toute la lumière sur ce drame et déterminer les causes de la mort, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du XVIe arrondissement. Le corps de la victime a lui été transporté à l'Institut médico-légal où il sera autopsié.



"Une cellule d'accueil et de suivi a été installée à l'infirmerie du lycée par la direction, en lien avec les autorités académiques", a déclaré le rectorat de Paris auprès de l'AFP. Son camarade de chambre, très choqué, a été pris en charge à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu (IVe arrondissement).