publié le 29/03/2019 à 13:28

Une série inquiétante qui pose question. Les parents de Sainte-Pazanne, une commune de 6.500 habitants de Loire-Atlantique, sont inquiets après que neuf enfants ont contracté un cancer depuis décembre 2015. Alors que trois d'entre eux sont morts des suites de la maladie, ils tirent la sonnette d'alarme.



Alban, hospitalisé en même temps que l'un de ses camarades d'école le lundi 25 février, a conduit ses parents à lancer l'alerte. Marie Thibault, sa maman, témoigne : "Alban me dit, 'mais maman ce n'est pas vrai, il n'est pas malade lui aussi'. C'est sa réaction qui a tout fait basculer, quand il m'a dit qu'un de ses amis était malade et qu'il avait une leucémie comme lui, qu'il allait avoir des chimios comme lui".

Cette mère de famille poursuit en soulignant les nombreuses interrogations que se pose son fils : "Mais pourquoi ils ont arrêté de chercher ? Il faut qu'ils viennent chercher, on ne va pas tous tomber malade".

Les médecins du CHU de Nantes s'interrogent également et l'agence régionale d'hospitalisation a décidé de rouvrir l'enquête après un premier examen administratif en 2018. L'une des mères d'un des enfants décédés attend des réponses : "Je ne peux pas fermer les yeux sur tout ça, ne serait-ce que pour lui. On pense vraiment que ce n'est pas un hasard et on veut qu'il se passe des choses concrètes".

