Les personnes de grande taille plus sujettes aux cancers ?

publié le 29/10/2018 à 15:34

Si le risque de cancer augmente avec l'âge, la taille est aussi un facteur pouvant influencer leur développement. Les chercheurs de l'université de Californie, ont publié une étude le 26 octobre dans Proceedings of the Royal Society B, démontrant que plus on est grands, plus le risque de développer des cancers est élevé.



Au total, sur les 23 types de cancer surveillés, les chercheurs ont révélé que la corrélation entre la taille et le risque de développer un cancer concernait 18 d'entre eux. Basée sur des données provenant d'États-Unis, d'Europe (Norvège, Suède, Autriche) et de Corée du Sud, l'étude démontre que le risque de cancer augmente de 10% pour chaque tranche de 10 cm au-dessus de la taille moyenne.

Soit 1m62 pour les femmes et 1m75 pour les hommes. L'étude déduit également que ce risque était plus accru chez les femmes grandes (12%) que chez les hommes grands (9%)

Davantage de cellules dans le corps

L'explication tient au fait que les personnes de grande taille ont plus de cellules dans le corps, ce qui augmente le risque de mutation et de propagation des cellules cancéreuses. Cet excès de risques ne peut être réduit, étant donné que la taille d'une personne est génétique.



Parmi les 23 catégories de cancer étudiées, les cancers de la peau (mélanome), du colon, des reins et des lymphomes répondent d'une corrélation plus forte. À l'inverse, le développement des cancers de l'estomac, de la bouche et du col de l'utérus semblent indépendants de la taille.



Néanmoins, selon les auteurs de l'étude, les personnes de grande taille n'ont pas à s'inquiéter outre mesure : ce facteur pèse très léger dans l'équation. D'autres facteurs sont plus agressifs dans le développement des cancers : le tabagisme, le surpoids, l'âge...