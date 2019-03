publié le 07/03/2019 à 17:10

Bordeaux n'avait connu que deux maires ces 70 dernières années. Jacques Chaban-Delmas, pendant 47 ans, puis Alain Juppé, pendant 22 ans. Leur nom est connu de tous les Français. Ce n'est pas de celui qui leur succède : Nicolas Florian. À 49 ans, l'homme qui occupe depuis ce jeudi 7 mars le prestigieux fauteuil est un quasi inconnu du public.



Cet adjoint aux finances a été désigné maire il y a trois semaines, à peine quelques heures après l'annonce du départ d'Alain Juppé. Sitôt élu, il a rendu hommage à son prédécesseur, son "père en politique" qui "a métamorphosé Bordeaux" pour en faire "une ville repensée, reconstruite (...) ouverte sur le monde". Et il compte bien s'inscrire dans son sillage : il assure n'avoir aucune ambition nationale et vouloir "être un élu municipal à 100%".

Un adjoint fidèle et dévoué

Fils d'une d'antiquaire et d'un directeur régional de la société Bull, Nicolas Florian est natif de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Il obtient un diplôme en droit des affaires avant de se consacrer à la politique. Le jeune homme devient l'assistant parlementaire d'un député RPR, puis, à 25 ans, élu municipal à Villenave d'Ornon, une commune de 32.000 habitants dans la banlieue bordelaise. Il y restera jusqu'en 2014.

Le maire (SE) de la ville, Patrick Pujol, le décrit comme un adjoint "dévoué, fidèle"; Un homme qui "bosse beaucoup" et qui "a de l'ambition pour son territoire". Il enchaîne également les mandats aux conseils



Nicolas Florian est alors débauché par Alain Juppé. Il devient d'abord vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux (Cub) avant de le rejoindre à l'hôtel de ville en 2014. Il se voit confier les finances, les ressources humaines ou encore l'administration générale, et devient un proche du maire. Aujourd'hui encore, il se dit "juppéiste avant tout. À la fois par la relation humaine qu'on a pu construire, et pour sa philosophie, mélange d'autorité et de responsabilité, de modération et d'ouverture d'esprit".

"Mettre son empreinte"

Succéder à Alain Juppé ne sera pas chose facile, Nicolas Florian en est conscient. Son défi personnel sera, "à un moment ou un autre, de mettre (son) empreinte". Mais celui qui a connu deux fois l'échec aux législatives (2012 et 2017) ne se soucie pas de ceux qui pensent que Bordeaux mériterait une figure nationale. "Moi je vis dans ma ville, et personne ne m'a dit, 'on vous trouve sympa mais on aurait préféré une pointure'", a-t-il déclaré.



En juin dernier, Nicolas Florian fondait, avec une dizaine d'adjoints et proches du maire, "Esprit Bordeaux", association visant à pousser et préparer un nouveau mandat d'Alain Juppé. Lui n'aura qu'un an pour se faire un nom avant les élections municipales de 2020.