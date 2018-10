publié le 17/10/2018 à 13:12

"Je ne regrette rien." Le leader de la France insoumise (FI) Jean-Luc Mélenchon a assuré mercredi 17 octobre n'avoir aucun remord au lendemain de sa vive réaction aux multiples perquisitions qui l'ont visé lui et son mouvement, dénonçant toujours une "volonté d'intimidation". "On nous perquisitionne comme si on était une bande de voleurs dans tout le pays, c'est pas normal, donc j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de me fâcher", a-t-il expliqué sur BFMTV.





La France insoumise et le domicile de son leader ont été perquisitionnés mardi 16 octobre dans la matinée dans le cadre d'enquêtes préliminaires sur des emplois présumés fictifs de parlementaires européens et sur les comptes de campagne de l'ex-candidat. Le parquet de Paris a quant à lui annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour "menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique" après les accrochages lors de ces perquisitions.

À écouter également dans ce journal :

- Force ouvrière : Pascal Pavageau a annoncé mercredi sa démission du troisième syndicat français, à peine sept mois après son élection comme secrétaire général, à la suite de la révélation par le Canard enchaîné d'un fichier controversé sur les dirigeants de FO.

- Rixe aux Lilas : cinq mineurs soupçonnés d'avoir pris part à une rixe samedi 13 octobre aux Lilas (Seine-Saint-Denis) à l'issue de laquelle un adolescent de 13 ans est mort étaient présentés mercredi à un juge, a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny.



- Affaire Pastor : au dernier jour du procès, Wojciech Janowski a présenté "ses excuses" à sa compagne et ses enfants, au lendemain de la plaidoirie de ses avocats qui ont reconnu pour lui qu'il avait bien commandité l'assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor. Le verdict est attendu dans la soirée.