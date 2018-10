publié le 17/10/2018 à 08:57

"J'ai résisté tant que j'ai pu". Dans un mail envoyé à ses collaborateurs mercredi 17 octobre, et que RTL a pu se procurer, Pascal Pavageau a annoncé qu'il quittait le tête de Force ouvrière. En fonction depuis fin avril 2018, le secrétaire général de Force ouvrière a du faire face à une polémique, après la diffusion dans Le Canard Enchaîné d'un fichier interne sur les dirigeants du syndicat.



Plus d'une centaine de responsables FO y étaient mentionnés, affublés de qualificatifs type "niais", "franc-maçon" ou encore "trop intelligent pour entrer au bureau confédéral". Interrogé par l'hebdomadaire, Pascal Pavageau expliquait alors qu'il s'agissait d'une "belle connerie" et d'une "grave erreur".

"Pour moi, c'était un mémo, de l'ordre de la prise de notes, mais je n'avais jamais vu ni avalisé le résultat, qui est truffé d'âneries, de raccourcis", avait-il commenté.



Dans une lettre envoyée à ses collaborateurs, Pascal Pavageau commence en écrivant : "Visiblement, la cabale ne s’arrêtera pas là. Je savais qu’en acceptant le mandat de secrétaire général, tous mes actes seraient passés au crible, mais jamais à ce point". Il ajoute quelques lignes plus bas : "Pour l’ensemble de ces documents et ces erreurs de fonctionnement qui ternissent l’image de notre Organisation ainsi que mes actions, je vous présente sincèrement mes excuses".



Mais le secrétaire général de FO démissionnaire pose la question de savoir "comment est-il possible que certains responsables de l’Organisation aient ces documents depuis plusieurs semaines, qu’ils ne m’en aient pas informés et qu’ils aient choisi la presse comme moyen de diffusion ?".



Et d'ajouter : "Depuis le lendemain de mon élection en avril, plusieurs rédactions et médias m’ont averti qu’ils recevaient chaque semaine des données sur FO, y compris sur ma vie privée. Jusqu’à mon chat".

De fermes condamnations de la part de Mailly

Ces révélations ont provoqué une importante déflagration au sein du syndicat. Sur RTL, son prédécesseur, Jean-Claude Mailly, déclarait : "J'ai été alerté il y a quelques jours que ça existait. Je n'y croyais pas (...) C'est une procédure inacceptable qu'on condamne régulièrement syndicalement dans les entreprises quand ça existe. C'est sidérant à la fois sur le principe, constituer un fichier, sans parler des annotations qui y figurent. On me dit que je suis traité d'homophobe, ce qui m'a fait sursauter".