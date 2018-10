Alain Juppé sur RTL : "Je ne suis candidat à rien et ne serai candidat à rien"

et Clémence Bauduin

publié le 17/10/2018 à 08:30

"Je n'ai aucune ambition personnelle, je ne suis candidat à rien et ne serai candidat à rien." La déclaration est ferme, limpide, mais Alain Juppé observe Emmanuel Macron et sa vision européenne. Soutiendra-t-il pour autant La République en Marche aux européennes ? S'il dit partager "les idées que le président Macron a exprimées, notamment lors du discours de la Sorbonne", Alain Juppé "espère que ce sera de vrais projets enfin".



