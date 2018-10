publié le 17/10/2018 à 12:06

Les perquisitions menées notamment au domicile de Jean-Luc Mélenchon et au siège de la France insoumise mardi 16 octobre n'ont pas fini de faire parler d'elles. Ces opérations ont eu lieu dans le cadre de deux enquêtes distinctes. La première a trait aux soupçons d'emplois fictifs d'attachés parlementaires des Insoumis au Parlement européen. La seconde est liée aux comptes de campagne de l'ancien candidat lors de la présidentielle 2017.



Sur les images, diffusées par Jean-Luc Mélenchon lui-même en direct, on peut apercevoir des accrochages entre certains insoumis et les magistrats et policiers. D'après nos informations, après avoir dénoncé l'attitude "inacceptable" du chef de file des Insoumis, le syndicat de police Alliance a demandé au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de porter plainte contre l'ancien candidat à la présidentielle.

Demande entendue par le parquet, qui a ouvert une enquête pour "menaces" et "violences" après les accrochages opposant les Insoumis aux magistrats et policiers.

