publié le 22/10/2018 à 13:25

La professeure pointée par un élève de 15 ans avec une arme factice, dément toute passivité. Le jeune élève du lycée Édouard Branly de Créteil a été mis en examen pour "violences aggravées". Sur les images de la vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, l'enseignante garde son calme durant toute la scène.



Aujourd'hui, elle veut expliquer son attitude, via son avocate. Sur RTL, Maitre Hajer Nemri salue la réaction de sa cliente, une professeure expérimentée proche de la retraite qui s'est adaptée comme elle pouvait à la situation.

"Il faut se mettre à sa place. Elle ne savait pas à ce moment-là que l'arme était factice. Elle a dû réagir. Donc elle s'est adaptée à la situation, elle a su garder son calme, son flegme. C'était tout à fait délibéré, ce n'était pas du laxisme comme on a pu le lire. Étant précisé qu'à proximité, il y avait des élèves. Elle a donc réagi de façon tout à fait professionnelle pour justement éviter que ça ne s'envenime et que ça ne tourne au drame", explique l'avocate.

Maitre Nemri alerte également sur l'état psychologique de sa cliente. Après ce traumatisme, après les critiques sur sa réaction, elle ne dort plus, elle est incapable de reprendre le travail. Pour le moment, l'enseignante ne veut pas s'exprimer et laisse la procédure judiciaire suivre son cours.

