publié le 22/10/2018 à 09:51

Des inondations provoquées par des pluies diluviennes, les pires localement depuis 1891, ont fait 14 morts et plus de 70 blessées. Le département a reçu, en quelques heures, l'équivalent de trois mois de pluie. Des centaines de personnes sont sinistrées, leur maison dévastée, des routes sont éventrées, des villages ravagés.



Dans les 126 communes les plus touchées, l'État a reconnu l'état de catastrophe naturelle, pour que les assureurs indemnisent plus vite les victimes. Les dégâts matériels, "de l'ordre de 200 millions d'euros", concernent notamment les habitations et les véhicules", a estimé dimanche le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



Le premier ministre Édouard Philippe s'était rendu sur place dès lundi dernier. Emmanuel Macron avait exprimé pour sa part "l'émotion et la solidarité de la nation" et annoncé qu'il s'y rendrait "dès que possible" sans gêner les secours. En raison de cette catastrophe, le chef de l'État avait décalé d'un journée l'annonce du remaniement gouvernemental qui a vu Christophe Castaner nommé ministre de l'Intérieur.

Suivez en direct le déplacement de Macron dans l'Aude

10h43 - Au cours de sa visite, Emmanuel Macron est attendu dans la petite commune de Villalier (1.000 habitants), au nord-est de Carcassonne, l'une des plus touchées par les crues, où deux personnes sont décédées. Il y rencontrera les familles des victimes ainsi que des maires des communes sinistrées, puis visitera un quartier du village.



10h24 - La préfecture de l'Aude a mis en place plusieurs numéros pour venir en aide aux victimes

#inondations11 #Aude

AIDE PSYCHOLOGIQUE

Cellules d’urgence médico psychologique

¿fixes

Carcassonne¿¿0468710259

Narbonne¿¿0468426620

¿mobile départementale ¿¿ARS 0670497480

¿contacter Association France Victimes ¿¿0468253078

¿composer le 15 — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 21 octobre 2018

9h54 - Bruno Le Maire a chiffré à environ 200 millions d'euros les dégâts matériels des inondations meurtrières dans l'Aude. "Sur les dégâts matériels, on est sur des dégâts de l'ordre de 200 millions d'euros, c'est très important, c'est notamment pour les habitations, pour les véhicules", a indiqué Le ministre de l'Économie dans Dimanche en politique sur France 3.