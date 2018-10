Le négationniste français Robert Faurisson est mort à l'âge de 89 ans

publié le 22/10/2018 à 11:01

Le négationniste français Robert Faurisson est mort dimanche soir à l'âge de 89 ans à Vichy, ont annoncé sa famille et son éditeur lundi 22 octobre. "Robert Faurisson revenait d'Angleterre quand il s'est écroulé dans son couloir dans sa maison de Vichy", a indiqué à l'AFP Yvonne Schleiter, sa sœur. Son éditeur Akribeia a également confirmé le décès de l'universitaire.



Après la publication de ses thèses dans la presse, fin 1978, l'ancien professeur de littérature de l'Université de Lyon avait fait face à une cascade de procès et déclenché une tempête de protestations indignées chez les victimes de la Shoah et dans toute la société française et européenne.

Il avait été condamné à plusieurs reprises notamment pour "incitation à la haine raciale" et "contestation de crime contre l'humanité". Il niait le génocide juif, affirmait que les chambre à gaz n'avaient jamais existé lors de la Seconde Guerre mondiale et contestait aussi l'authenticité du Journal d'Anne Frank.



"Le mythe des chambres à gaz est une gredinerie (...) J'ai d'excellentes raisons de ne pas croire à cette politique d'extermination des Juifs, ou à la magique chambre à gaz, et on ne me promènera pas en camion à gaz", avait-il déclaré dans un entretien à la revue Choc du mois, en septembre 1990.



Robert Faurisson avait perdu un procès en 2007 contre Robert Badinter qui l'avait qualifié de "faussaire de l'Histoire".



Sur Twitter, la Fondation Shoah a réagi à la nouvelle. "Le négationniste Robert Faurisson est mort mais ses 'thèses' immondes vivent encore. Le combat pour la vérité historique continue face aux faussaires de l’Histoire".







