Un homme de 51 ans est jugé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour avoir tenté d'empoisonner, entre le 10 février et le 7 avril 2015, Suzanne, une octogénaire à qui il avait acheté un appartement en viager en 2008, au Cannet.



L'accusé, Olivier Cappelaere, aurait versé, à trois reprises au moins, de l’atropine dans l'eau minérale de la victime lorsqu'il se rendait à son domicile, dont une fois en son absence. Le soir même, la vieille dame était hospitalisée pour de graves troubles neurologiques, tout comme son voisin, partie civile dans cette affaire, qui aurait lui-aussi bu l'eau empoisonnée.

Les analyses d'urine et de sang ont révélé chez Suzanne la présence d'un poison mortel. Un produit découvert au domicile d'Olivier Cappelaere, sous la forme d'un collyre pour chien.

En proie à l'époque à des difficultés financières, le quinquagénaire est incarcéré en détention provisoire depuis près de quatre ans. Ce lundi 4 mars à l'audience, il a de nouveau nié les faits, mais il risque la perpétuité pour empoisonnement avec préméditation



Le quinquagénaire est par ailleurs soupçonné dans une affaire similaire. En effet, des traces d'atropine ont été exhumées sur le cadavre d'une de ses voisines décédée en 2014 et dont il était devenu légataire. Mais ce cas, toujours en instruction, devrait faire l'objet d'un autre procès.

