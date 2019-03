Var : disparition inquiétante d'une adolescente de 13 ans

publié le 04/03/2019 à 12:23

Liséa Fermanel, une adolescente de 13 ans domiciliée à La Roquebrussanne (Var), est portée disparue depuis deux jours, a annoncé la gendarmerie nationale, qui a diffusé ce dimanche un appel à témoins sur Facebook. Elle a quitté son domicile ce samedi 2 mars, vers 20 heures, sans dire où elle se rendait, et n'a pas donné de nouvelles depuis.



La jeune fille aux cheveux longs et châtain foncé est de corpulence mince et mesure 1m75. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait une veste noire, un jean bleu et des baskets blanches.

Toute personne disposant d'informations permettant de la retrouver est priée de contacter la brigade de La Roquebrussanne au 04.98.05.22.70, ou en composant le 17.