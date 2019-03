publié le 03/03/2019 à 16:35

Ce dimanche matin, Météo France a alerté sur l'arrivée d'une forte dépression sur l'Hexagone. La tempête Freya devrait toucher la côte ouest du pays ce dimanche soir. Par la suite la dépression se propagera à une large moitié nord lundi. Météo France prévoit de fortes rafales de vents (90 à 100km/h dans les terres, 110 km/h sur les côtes) et à d'ores et déjà placé 43 départements en vigilance orange "vents violents".



Sont concernés, les départements suivants : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vendée (85), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

43 départements en vigilance orange "vents violents" Crédit : Météo France

Météo France conseille de limiter vos déplacements, de prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objet, de ne pas intervenir sur les toitures et de ranger les objets exposés au vent. Selon son dernier bulletin, le phénomène est attendu jusque lundi, dans l'après-midi.

Les vents forts associés à la dépression #Freya aborderont l'ouest du pays dimanche soir puis se propageront à une large moitié nord lundi (fortes rafales sous les grains, 90-100 km/h dans les terres, localement 110 km/h sur les côtes). #StormFreya

