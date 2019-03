publié le 04/03/2019 à 07:37

Il y a un mois exactement, l'incendie meurtrier de la rue Erlanger près de la porte d'Auteuil faisait 10 morts et 96 blessés. En cause, une habitante de l'immeuble qui a volontairement mis le feu à l'immeuble après une altercation avec un voisin. Hospitalisée en psychiatrie, elle a finalement été placée en détention préventive. Après ce drame, une cinquantaine d'occupants aurait porté plainte contre X. Parmi eux, Clément et Nathalie, qui habitaient au 3e étage. Interrogés par RTL, ils accusent le bailleur et mettent en cause la sécurité de l'immeuble.



"J'ai pas vu d’extincteur à l'étage, ni de porte coupe-feu, ni de panneau sortie de secours", déplore Clément. "J'ai pas vu de colonne sèche, tous les escaliers étaient en bois et en moquette", continue le rescapé de l'incendie. Selon lui, "lors de l'incendie, le soir, on n'avait aucun moyen de sortie". "Rien, aucun moyen de s'échapper hormis par la fenêtre et on pouvait pas sauter sinon on s'écrasait", s'insurge l'habitant de l'immeuble de la rue Erlanger.

Y a des alarmes incendie qui ne se sont pas déclenchées donc ça c'est vraiment très très grave Nathalie, habitante de l'immeuble incendié rue Erlanger à Paris.





De son côté, Nathalie se souvient qu'il y a "des alarmes incendie qui ne se sont pas déclenchées donc ça c'est vraiment très très grave" selon elle. "Hortense, qui était au 1er étage, avait une alarme incendie mais elle ne s’est pas déclenchée. C'est son chien qui l'a réveillée à force d'aboyer et de la lécher", explique l'habitante rescapée de l'incendie.

Des défauts de sécurité de l'immeuble qui incombent à la société propriétaire de l'immeuble, qui a des priorités surprenantes pour Clément. Elle "a quand même fait des travaux et refait le jardin de la cour de l'immeuble, mais je pense que la sécurité ça passe quand même avant un jardin", déplore-t-il.

La société Immobilière Papillon, propriétaire et bailleur de l’immeuble situé rue Erlanger à Paris, a tenu à répondre via un communiqué que "l’immeuble était parfaitement entretenu et que la règlementation en vigueur a(vait) toujours été parfaitement respectée". Le bailleur de fond s’est par ailleurs constitué partie civile dans le cadre de l’information pénale ouverte. Il a en outre précisé qu'il était "très impliqué dans le soutien apporté aux victimes tant en ce qui concerne leur relogement que dans leur relation avec les assureurs".