publié le 03/06/2019 à 13:15

Quelles étaient les réelles motivations de l'auteur présumé de l'attaque au colis piégé à Lyon ? Le suspect, un Algérien de 24 ans, a été mis en examen vendredi 31 mai pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et fabrication d'explosifs. Si l'on en croit ses déclarations lors de son audition, ses motivations sont assez floues.



Il évoque pèle-mêle une cible banale, choisie un peu au hasard, une volonté de créer la panique et non de semer la mort. Il explique aussi avoir voulu faire monter le vote populiste à 48 heures des élections européennes. Dans un second temps, une fois placé en détention, il souhaitait radicaliser ses co-détenus.

Ses déclarations il faut les prendre avec des pincettes notamment sur le fait de ne pas avoir voulu tuer avec son explosif. Pourquoi alors a-t-il ajouté des billes de fer et des vis à son colis piégé, qui en théorie, permettent de faire plus de dégâts ? Concernant son allégeance à Daesh, prêté en son "fort intérieur" dit-il, il n'y a aucune trace de vidéos ni d'écrits retrouvés sur son ordinateur.

Selon nos informations, son téléphone portable est crypté. Il faudra donc plusieurs semaines aux enquêteurs pour en extraire les différentes conversations qu'il a pu avoir et peut-être trouver un lien avec l'organisation terroriste.

À écouter également dans ce journal

Politique - Laurent Wauquiez a démisssionné de la Présidence des Républicains. "Les victoires sont collectives, a t-il dit, les défaites sont solitaires". Le leader de la droit quitte le parti après un score historiquement bas de 8,48% aux Européennes.



Revenu Universel d'Activité - Le gouvernement souhaite fusionner les différentes prestations sociales existantes comme le RSA, la prime d'activité ou les APL. Cela représente 12 millions d'aides versées. Un montant que les associations qui luttent contre la précarité redoutent de voir baisser.



Donald Trump - Le Président américain est arrivé à Londres ce lundi 3 juin pour une visite d'état de trois jours. Dans le contexte du Brexit, il va en profiter pour plastiquer la vie politique britannique.



Roland Garros - Au programme ce lundi 3 juin, la fin du match entre Benoit Paire et le Japonais Kei Nishikori qui menait 2 sets à 1. À suivre aussi, Gaël Monfils qui défie le finaliste de l'an dernier, l'Autrichien Dominic Thiem.