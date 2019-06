publié le 03/06/2019 à 09:58

Haro sur les trottinettes électriques. L'histoire d'Isabelle Albertin, une pianiste qui accompagne les petits rats de l'Opéra depuis 30 ans, redoute aujourd'hui de ne plus jamais jouer comme avant.



Le 17 mai dernier, alors qu'elle traverse le jardin Nelson Mandela, en plein Paris, elle est brusquement projetée au sol, fauchée par une trottinette électrique. Bilan : une double fracture du bras droit, radius et cubitus . "Je n'ai rien entendu venir, rien vu non plus", explique-t-elle dans les colonnes du Parisien.

Opérée le 20 mai dernier, elle est arrêté au minimum jusqu'à la fin du mois. Et la rééducation va être longue. "J'angoisse de ne pas retrouver la sensibilité de ma main droite", confie-t-elle.

J'angoisse de ne pas retrouver la sensibilité de ma main droite Isabelle Albertin





Avec son conjoint, elle a décidé de créer une association pour lutter contre l'anarchie urbaine. "C'est le bordel sur les trottoirs de Paris, lance-t-elle. Entre les trottinettes, les scooters et le reste, il faut chaque jour batailler".



Isabelle va aussi déposer une plainte contre la ville de Paris. "L'accident a eu lieu dans un parc, or ce lieu est sous la responsabilité d’Anne Hidalgo, explique son mari. C'est à la mairie de nous protéger".