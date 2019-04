publié le 29/04/2019 à 12:06

"L'acte gratuit réchauffe le cœur". C'est le chanteur M qui le dit. Mathieu Chedid joue les ambassadeurs d'un nouveau réseau social dans les colonnes du Parisien. Indigo sera lancé ce mardi 30 avril et ce réseau social vante le don, le troc en s'appuyant sur une monnaie virtuelle.



L'argent ne circule donc pas sur la plateforme et est remplacée par des "digos" que vous gagnez au fil des services rendus ou des biens offerts à la communauté. "Recycler un objet ou filer un coup de main est un bon moyen de réparer les inégalités au quotidien", explique le fondateur Stéphane de Freitas.

Chaque utilisateur dispose également d'une note. Plus elle est élevée et plus le prix en digos d'un produit ou d'une prestation baisse. Ce coefficient d’altruisme est appelé Good Vibes, "les bonnes vibrations".

Mathieu Chedid offrira donc un cours de guitare à domicile comme lorsqu'il était adolescent, sauf que cette fois, il ne se fera pas payer. Autre exemple, le musicien producteur Yarol Poupaud a décidé de donner une paire de chaussures ayant appartenu à Johnny Hallyday, dont il a été le guitariste. C'est "troc'n'roll" s'amuse le guitariste qui ne sais pas encore contre quoi il va bien pouvoir les échanger mais qui défend l'échange de service. C'est selon lui le "sens de l'humanité".

Besoin d'un bien ou d'un service ? #Indigo te met en relation avec la personne qui peut te l'offrir. Gratuitement.https://t.co/uRCeTaICEi#DéfiIndigo #OnSEntraide #WeAreOne ¿¿¿ — Indigo World (@IndigoCommunity) 13 février 2019