"Le Serpent" : qui est Charles Sohbraj, le tueur en série remis en liberté au Népal ?

La justice népalaise a ordonné mercredi 21 décembre la libération de Charles Sobhraj, le tueur en série français dépeint dans la série Netflix Le Serpent, responsable de plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 1970. Il va être libéré après avoir été condamné pour un double meurtre au Népal il y a 20 ans.

Charles Sobhraj, expert en poisons, est suspecté d'avoir tué 18 personnes. Né à Marseille en 1944 d'une mère vietnamienne, il est d'abord une petite frappe qui réalise des petits larcins. À l'âge de 19 ans, il quitte la France pour l'Asie. Dans les années 70, l'Inde et la Thaïlande sont des refuges pour les hippies en quête de spiritualité et de drogues.

Playboy, séducteur, beau parleur et manipulateur, Charles Sobhraj devient l'animal venimeux au crocs acérés avec Chantal Compagnon, qui partage sa vie. Ensemble, ils empoisonnent les routards pour les détrousser.

Une libération pour raison de santé

Un Français rescapé du Serpent, Dominique Renelleau, avait rencontré et dîné avec Charles Sobhraj à Bangkok. "Au milieu du repas, je me suis levé pour aller aux toilettes et quand je reviens, on trinque ensemble à nouveau. Et là, dans les minutes qui suivent, j'ai très mal à l'estomac, j'ai mal à la tête", raconte-t-il. Dominique Renelleau a échappé au Serpent, mais au moins 18 personnes ont été empoisonnées par le tueur en série.



À 78 ans, l'homme va être libéré pour raison de santé. La justice népalaise estime que : "Le maintenir en prison n'est pas conforme aux droits humains". Le tueur en série a besoin d'une opération à cœur ouvert. Selon la loi népalaise, les prisonniers alités qui ont purgé les trois quarts de leur peine peuvent être libérés. Charles Sobhraj doit être libéré ce jeudi de sa prison. "Le Serpent" est autorisé à rejoindre la France dans 15 jours.

