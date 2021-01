Charles Sobhraj, un tueur magnétique

publié le 11/01/2021 à 21:05

Charles Sobhraj connaît sa première prison à l'âge de 19 ans pour une longue série de cambriolages et vol de voitures. Né à Saigon, en 1944, il passe la majorité de son enfance au Vietnam avant que sa mère ne le ramène en France. A l'âge de 23 ans, il rencontre Chantal Compagnon et l'épouse. Le couple fuit en Inde après une nouvelle condamnation. C'est sur ce continent qu'il va devenir Le Serpent.

Il découvre le métier de voleur à Bombay et se spécialise dans les pierres précieuses qu'il échange et revend. En 1971, il signe un casse audacieux. Il séduit la chanteuse Gloria Mandelik, de façon a accéder à sa chambre d'hôtel qui se trouve à la verticale de la bijouterie de l'établissement. Il réussit à dérober un sac de diamants. La police le retrouve quelques jours plus tard. Il est emprisonné, il endort un gardien avec des somnifères et prend la fuite. Il s'agit de sa première cavale.

Il est finalement arrêté en Grèce en 1974, et va revenir s'installer en Asie sans son épouse. Il s'installe à Bangkok, dans une petite maison avec une Québécoise nommée Marie-Andrée Leclerc, rencontrée à Rhodes, en Grèce. Le couple traque les étrangers pour les dépouiller de leur argent et leurs passeports en les droguant et les maintenant parfois plusieurs jours dans un semi coma. Mais Charles Sobhraj va très vite hériter d'un autre surnom : The Bikini Killer, le tueur de bikinis.

Notre invité

Jean-Charles Deniau, journaliste d'investigation qui a rencontré plusieurs fois Charles Sobhraj en prison.

Me Isabelle Coutant-Peyre, ancienne avocate de Charles Sobhraj.

