Kylian Mbappé fait une vidéo pour soutenir un enfant malade dans le Nord

publié le 11/05/2020 à 22:36

Atteint d’un cancer cérébral pinealoblastome grave 4 depuis un an, Louïss, 8 ans, ne rêve que d’une chose : pouvoir parler à Kylian Mbappé.

Avec sa famille, ils ont lancé un appel sur Facebook qui a été partagé plus de 170.000 fois. Un appel que n’a pu louper le joueur de football qui a posté une vidéo pour soutenir Louïss : "J’espère te voir bientôt, prends soin de toi et de ta famille", a-t-il notamment déclaré.



Ses parents racontent à La Voix du Nord le moment où Louïss a vu la vidéo : "Il était là installé sur le canapé, on a démarré la vidéo. Mbappé commence la vidéo par "Salut Louïss, c’est Kylian…" et Louïss tout souriant répond : "Salut Kylian…" Il croyait que c’était en direct, on a bien rigolé… "

Les parents de Louïss restent étonnés de l’ampleur qu’a pu prendre leur appel : "C’est incroyable, on n’avait pas imaginé un tel élan de solidarité. Un grand merci pour vos partages, vos petits mots, vos messages, pour les masques et tous les gestes que vous avez eu envers nous."