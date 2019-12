publié le 12/12/2019 à 19:10

Après quelques années de balbutiement, les montres connectées se sont finalement imposées comme le prolongement naturel du smartphone sur le poignet. Le marché, largement dominé par Apple et l'Apple Watch, a le vent en poupe depuis plusieurs trimestres. Près de 45 millions de modèles ont été vendus à travers le monde l'an dernier. Soit quasiment le double des ventes de l'horlogerie traditionnelle.

Simples gadgets pour technophiles, elles ont peu à peu gagné en autonomie et déroulent désormais un large éventail de fonctionnalités. Elles permettent de déporter la plupart des fonctions du téléphone sur le poignet pour accéder en un coup d’œil aux notifications, alertes et autres interactions. Compagnons du quotidien, elles assurent aussi un large suivi des activités sportives et peuvent même se muer en conseiller bien-être et surveiller la santé. Et avec l'intégration de puces 4G, elles deviennent de véritables mini smartphones.

Encore faut-il s'y retrouver parmi les nombreuses références disponibles sur le marché. Tous les modèles ne se valent pas. Certains visent plutôt les sportifs et les personnes scrutant les calories à la loupe, d'autres plutôt les citadins connectés désireux de réguler une intense vie numérique. Certaines ont plus d'utilité avec un iPhone, d'autres avec un appareil Android. Tour d'horizon des meilleurs modèles du moment.

La plus complète : Apple Watch Series 5

Apple a officialisé l'Apple Watch Series 5 le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

L'Apple Watch s'adresse avant tout aux propriétaires d'un iPhone dont elle affiche les messages et les notifications. Elle peut aussi le remplacer pour payer via Apple Pay. Parfaitement intégrée à l'univers Apple, elle permet de piloter les objets connectés associés à l'application Home et déverrouiller un Mac en se plaçant à proximité.

Facile à utiliser, l'Apple Watch est la montre connectée qui dispose du plus grand nombre d'applications optimisées pour son écran. Elle peut suivre une grande quantité d'activités sportives et encourager l'activité physique quotidienne à travers des notifications périodiques. Elle peut aussi se muer en accessoire médical en vérifiant le rythme cardiaque, en effectuant des électrocardiogrammes et en détectant si son utilisateur trébuche.

La Série 5, lancée cet automne, est la plus rapide et la plus complète. Mais les modèles des années précédentes offrent toujours des performances haut de gamme. Le seul défaut de l'Apple Watch est son autonomie qui implique de la recharger quasiment toutes les nuits.

L'Apple Watch Series 5 est disponible à partir de 449 euros. A partir de 229 euros pour la Series 3. Compter 100 euros de plus pour la version 4G.

La meilleure Android : Samsung Galaxy Watch

La Galaxy Watch est vendue à partir de 329 euros Crédit : Samsung

Le choix est plus large sur Android. Les propriétaires d'un smartphone Samsung se tourneront volontiers vers la Galaxy Watch (fin 2018), la montre connectée la plus haut de gamme du constructeur sud-coréen. Forte d'une autonomie de plusieurs jours, elle pourra accompagner de nombreuses activités sportives et les mettre en musique grâce à un espace de stockage conséquent.



Le hic : elle dispose d'un nombre d'applications compatibles plus limité que l'Apple Watch. Et son design massif à cadran rotatif ne plaira pas à tous. Mais Samsung propose aussi la Galaxy Watch Active 2 avec un écran tactile et des courbes plus modernes et un capteur pour suivre le rythme cardiaque et le sommeil. Les deux sont disponibles en version 4G.



La Galaxy Watch est disponible à partir de 309 euros (379 euros en 4G). La Galaxy Watch Active 2 est disponible à partir de 329 euros (449 euros en 4G).

L'alternative Huawei : Watch GT 2

La Watch GT 2 de Huawei Crédit : Huawei

Lancée en septembre, la dernière montre intelligente de Huawei offre une autonomie record d'une semaine et de 30 heures en mode sport grâce à la puce maison Kirin A1 du constructeur chinois. Capable de monitorer une quinzaine d'activités sportives, elle assure aussi des fonctions santé comme la surveillance de la fréquence cardiaque tout en proposant une interface agréable grâce à son écran Oled tactile lumineux.



La Huawei Watch GT2 est disponible à partir de 249 euros.

La plus discrète : Withings Steel HR Sport

Withings signe son retour avec une montre connectée hybride Crédit : Withings

La dernière montre de la marque française Withings est orientée vers le sport et la santé mais elle peut se marier à tous les styles grâce à ses airs de montre traditionnelle. Bardée de capteurs, elle permet de suivre l'activité cardiaque, physique et sportive. Une trentaine de disciplines sont référencées au total. Elle peut aussi suivre le sommeil et promet surtout une autonomie record de 25 jours.



La Withings Steel HR Sport est disponible à partir de 149 euros.

La plus sportive : Garmin VivoActive 4

La Garmin Vivo Active 4 Crédit : Garmin

Le dernier modèle du champion du GPS Garmin va plus loin que les autres dans les fonctionnalités sportives. Il prend en charge une vingtaine d'activités physiques, propose des exercices animés sur l'écran et un coach virtuel pour atteindre ses objectifs avec des entraînements personnalisés.



Elle embarque aussi une multitude de capteurs pour suivre l'hydratation, la respiration, le sommeil ou la fréquence cardiaque et propose même un suivi des cycles menstruels. Elle offre en plus jusqu'à quatre jours d'autonomie et se charge en une heure.



La Garmin VivoActive 4 est disponible à partir de 299 euros.