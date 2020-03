publié le 06/03/2020 à 16:02

Des violences rares au sein même d'une école primaire. Un enfant de 8 ans aurait été battu par sa maîtresse dans une école de Chelles, en Seine-et-Marne, ce mardi 3 mars. Une scène d'une violence inouïe à tel point que les autres élèves ont eu besoin de s'interposer pour y mettre fin.

L'inspection académique a confirmé les faits et cette enseignante vacataire a immédiatement été renvoyée. La mère de l'enfant, Imen, est offusquée : "Mes trois enfants étaient en pleurs. Je leur demande ce qu'il s'est passé et ils me disent que mon fils s'est fait agressé avec des griffures et des coups de clé par une maîtresse remplaçante. Je ne comprends pas cet acharnement sur un enfant".

Son fils aurait en effet été frappé par sa maîtresse sous prétexte qu'il ne levait pas la main avant de parler. Il va bien et a repris le chemin de l'école jeudi 5 mars mais les parents d'élèves s'interrogent sur le recrutement de cette remplaçante qui avait suivi une semaine de formation selon le rectorat. De son côté, la mère de l'enfant a décidé de porter plainte.