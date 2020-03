et AFP

04/03/2020

C'est un accident du travail dont les causes restent encore inconnues. Deux employés d'une entreprise de métallurgie à Montereau-Fault-Yonne, en Seine et Marne, ont été blessés ce mercredi 4 mars après le déversement accidentel de 100 tonnes d'acier en fusion, a-t-on appris auprès de la préfecture. L'accident a eu lieu aux alentours de 10h45 et a nécessité l'évacuation du site ainsi que l'intervention de 40 pompiers.

Deux employés de la société SAM ont été brûlés, dont un grièvement. Ce dernier, dont le pronostic vital est engagé, a été héliporté à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, ont précisé les pompiers à l'AFP.

"Les effets du sinistre sont restés contenus sur le site industriel, sans impact sur l'environnement", précise la préfecture de Seine-et-Marne. Une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident est ouverte au commissariat de Montereau-Fault-Yonne tandis que l'inspection du travail a également été saisie.