Jean-Baptiste Nicolle nous raconte l'histoire invraisemblable d'Adeline et Laurent. Ce couple vient d'acheter une maison, et attend la fin des travaux pour y emménager. Un dimanche matin, la police contacte ces auditeurs de l'émission "Ça peut vous arriver". Adeline et Laurent sont sommés de venir au plus vite dans leur nouvelle maison. "Une escouade est afférée devant chez eux avec un brigadier. Ils voient leur porte et leur portail complètement défoncés. On leur dit que c'est une petite erreur, et que la personne qu'ils cherchent n'est plus là. On leur donne donc des contacts pour être indemnisé", raconte Jean-Baptiste Nicolle dans ce podcast inédit.

La police ne s'est pas trompée d'adresse. C'est l'ancien logement d'un père d'un bandit recherché. Les autorités interviennent trop tard, la maison est déjà vendue à Adeline et Laurent ! Les auditeurs de l'émission, ne sont pas au courant de cette situation. Ils demandent alors rapidement un devis, qui est estimé à 13 000 euros.

C'est le ministère de la Justice qui doit traiter ce problème Jean-Baptiste Nicolle

Dans cet épisode du podcast les "cas en or", Jean-Baptiste Nicolle précise qu'il existe bien des assurances pour ce genre de dégât, mais que celle de Laurent et Adeline ne prend pas en charge. "C'est le ministère de la Justice qui doit traiter ce problème", explique le membre de Ça peut vous arriver. Ce détail important est ignoré de la plupart des gens, dont les victimes de cette histoire. Pour les premières procédures, ils se tournent vers la police. Petit à petit, ils joignent le ministère de la Justice. On leur demande des preuves et des devis. Après plusieurs mois, on leur demande de payer les réparations pour être remboursé plus tard. Le couple refuse de verser 13 000 euros. L'achat de leur maison et la somme des travaux les bloquent financièrement.

Adeline et Laurent décident d'appeler l'émission de RTL au bout de huit mois. Lorsque Jean-Baptiste Nicolle récupère le dossier, le couple et leurs enfants vivent dans la maison avec le portail et la porte cassés. Les risques d'intrusions et de cambriolages sont élevés ! "Avec Julien Courbet, nous avons appelé directement le ministère avec nos contacts. Il a fallu que nous revenions plusieurs fois sur le dossier. Finalement, ils ont accepté d'avancer les frais. Aujourd'hui, ce couple a retrouvé une sérénité" conclue Jean-Baptiste Nicolle.



