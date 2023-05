Immobilier : quelles sont les règles en matière d’investissement locatif ?

Illustration locataires et propriétaires

Qu'est-ce qu'un investissement locatif ? Il s'agit d'acheter un logement et de le mettre ensuite en location. C'est ce qu'on appelle un investissement "dans la pierre" qui permet d'acquérir un patrimoine immobilier, d'encaisser une rentrée d'argent régulière sous forme de loyer, de transmettre un bien à ses enfants ou encore d'augmenter son capital retraite.

L'investissement locatif permet de bénéficier de défiscalisation immobilière. Les lois Scellier, Pinel, Duflot, LMNP (Location Meublée Non Professionnelle) ont prévu des réductions d'impôt selon le type de logements achetées, plus ou moins conséquentes durant toute la durée de mise en location. Il est réputé comme le placement le plus sûr par rapport aux autres placements financiers, comme la Bourse par exemple.

Mon premier conseil en la matière ? Savoir s'entourer de personnes compétentes pour ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info