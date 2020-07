publié le 23/07/2020 à 11:39

La soprano lyrique Monique Borelli a été tuée par son propre fils de 18 ans. Il l'aurait poignardée après une dispute familiale lundi 20 juillet. Elle est morte dans la nuit de mardi à mercredi des suites de ses blessures après avoir été admise en urgence absolue à l'hôpital Nord de Marseille.

Le lundi soir, une dispute éclate au domicile familial près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le père et la mère, âgés respectivement de 60 et 59 ans reprochent à leur fils de leur voler de l'argent. Le jeune homme s'énerve, s'empare d'un couteau et frappe superficiellement son père.

Il roue de coups de poings et de coups de pieds son père avant de se tourner vers sa mère et lui asséner plusieurs coups de couteaux dans la région du cœur. Malgré une opération, elle succombera de ses blessures.

Monique Borelli était une soprano diplômée du conservatoire de Marseille. Elle était qualifiée de soprano colorature, c'est-à-dire une soprano léger, celle qui dispose de la voix la plus souple, et qui est capable de grande virtuosité.

Une enquête ouverte

Le suspect n'était pas connu des services de police d'après le parquet d'Aix-en-Provence. Une expertise psychiatrique doit être réalisée pour déterminer d'éventuels troubles mentaux.

Une information judiciaire a été ouverte mardi 21 juillet pour tentative d'assassinat sur son père et sa mère. Étant donné le décès de sa mère, les faits devraient être requalifiés par la suite. Le mis en cause doit passer devant le juge des libertés et de la détention avant un probable placement en détention provisoire.