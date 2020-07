et AFP

publié le 17/07/2020 à 17:30

Bonne nouvelle pour les pompiers. Gérald Darmanin a annoncé jeudi avoir signé le décret qui revalorise la prime de feu, un engagement pris par le gouvernement en janvier après plusieurs mois de mobilisation des soldats du feu. "Cela représentera pour chaque sapeur-pompier professionnel un gain mensuel d'environ 100 euros net", a tweeté le ministre de l'Intérieur.

Son message est accompagné d'une photo du décret, qui porte la prime de feu des pompiers de 19% à 25% du salaire de base. Les pompiers demandaient une revalorisation à 28% du salaire, à hauteur des primes de risques accordées aux policiers et gendarmes. Ils demandaient également le maintien des mécanismes leur permettant de partir en retraite anticipée à 57 ans en échange de cotisations supplémentaires.

Selon Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) et du conseil départemental de la Mayenne, "le ministre, en signant le décret, a fait la moitié du chemin". "La deuxième moité du chemin est la question du financement par les conseils départementaux (qui financent des Sdis) qui sont disposés à la mettre en œuvre à condition d'être accompagnés financièrement", a-t-il ajouté.



Je viens de signer le décret relevant le niveau de la prime de feu. Cela représentera pour chaque sapeur-pompier professionnel un gain mensuel d’environ 100 euros net. pic.twitter.com/fKaDrydDj8 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 16, 2020

Supprimer la sur-cotisation "prime de feu"

"Une solution existe et est très consensuelle car partagée par les syndicats et les employeurs, il s'agit de supprimer la sur-cotisation 'prime de feu', qui n'est pas économiquement justifiée et qui permettrait aux conseils départementaux de bénéficier de la moitié du coût de cette augmentation de prime de feu, l'autre moitié étant supportée directement pas les finances des départements", a expliqué l'élu.

Selon l'entourage de Gérald Darmanin, des discussions sur la question de ce financement vont prochainement s'ouvrir avec les départements et les Sdis.