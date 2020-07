Francis Heaulme : comment Jean-François Abgrall a déchiffré le tueur en série

publié le 23/07/2020 à 07:40

Vous le revoyez ce visage, ces grosses lunettes, ces lèvres pincées, presque inexistantes… et cette allure de grand échalas mal fagoté. Francis Heaulme, c’est une très longue route jalonnée de meurtres. Il tuait indistinctement des jeunes, des vieux, des hommes des femmes… Il n’avait pas de cible définie, pas de mobile.

Francis Heaulme a été reconnu coupable de 11 meurtres. Sa dernière condamnation définitive à la réclusion à perpétuité date de juin 2020. Mais Francis Heaulme a bien plus que 11 victimes, ses "pépins" comme il les appelle dans ce curieux langage codé qu’un seul homme sait vraiment déchiffrer.

Cet homme c’est Jean-François Abgrall, l’ancien adjudant de la gendarmerie qui a découvert Francis Heaulme. Nous sommes en juin 1989. Le gendarme enquête sur le meurtre d’une femme de 49 ans Aline Perez dont le corps sauvagement poignardé a été retrouvée sur une plage près de Brest. De fil en aiguille le nom d'un certain Francis Heaulme apparaît. Jean-François Abgrall est appelé pour l’interroger et cet entretien fut le début d’une longue relation…

Enfance singulière, actes de violences inédits, parcours criminel imprévisible, aveux indirects et surprenantes métamorphoses... Jean-François Abgrall nous guide dans la vie et la psyché d'un des plus dangereux hommes de l’histoire criminelle contemporaine.

