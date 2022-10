Jean-Marc Morandini : entre "vanne lourde" et "jeu de séduction", la défense stupéfiante de l'animateur

Jean-Marc Morandini était jugé au Palais de Justice de Paris, lundi 24 octobre, pour corruption de mineurs aggravée. Il était entendu à propos de trois affaires distinctes, pour lesquelles il niait toute implication.

Pour le premier dossier, il s'agissait d'un jeune homme de 15 ans fou de télé. Pendant l'instruction, l'animateur a assuré qu'il pensait discuter avec un adulte majeur. Les échanges s'étaient ensuite de plus en plus sexualisés. La présidente a questionné Jean-Marc Morandini au sujet d'un message qu'il a reçu de ce jeune. "Ma mère me fait réciter mon cours d'histoire, on se parle plus tard". "Vous ne vous demandez pas quel âge il a ?", l'a-t-elle interrogé. "C'était un jeu virtuel de séduction, j'ai arrêté dès que j'ai su qu'il avait 15 ans", a répondu l'animateur.

Pourtant, Jean-Marc Morandini a continué à discuter avec un autre jeune de 15 ans, dont il connaissait l'âge et auquel il a demandé une photo de lui nu. "Juste une vanne lourde", selon l'animateur. L'avocat de l'un des plaignants a riposté : "41 demandes de photos nues à un mineur en 50 jours, c'est toujours une blague ?". "Oui, il y avait des smileys dans mes messages", a répondu Jean-Marc Morandini.

L'animateur est aussi accusé de harcèlement sexuel

Un troisième jeune, alors âgé de 16 ans, s'est retrouvé nu sur le canapé du salon de l'animateur qui lui demande de se masturber pour un casting. À la barre, Jean-Marc Morandini a dit n'en avoir aucun souvenir. "Ça ne me ressemble pas", a-t-il assuré. Devant la présidente du tribunal, le jeune acteur a réussi à témoigner : "Ça a été un tel trauma, jamais je ne serai monté à Paris pour ça", a-t-il confié.

Le feuilleton judiciaire de Jean-Marc Morandini ne s'arrête pas aujourd'hui : il est aussi accusé de harcèlement sexuel par des aspirants comédiens, majeurs, eux, pour le tournage d'une autre web série, la date de ce procès n'est pas encore fixée. Dans son réquisitoire, le parquet a requis un an de prison avec sursis et une obligation de soin contre l'ex-animateur de NRJ12.

